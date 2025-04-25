Новосибирская банда получала выплаты на несуществующих детей в 59 регионах России

«Злоумышленники предоставляли в ЗАГС и МФЦ липовые документы о родах на дому. И оформляли свидетельств о рождении несуществующих детей, а после подавали заявления на выплаты, в том числе материнский капитал. Деньги получили более 630 женщин, а число эпизодов превысило 700», — пояснила Волк.