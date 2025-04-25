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Новосибирская банда получала выплаты на несуществующих детей в 59 регионах России

Социальные пособия получали по липовым документам.

Источник: МВД

Жители Новосибирской области организовали масштабную схему по отъему бюджетных денег. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, сибиряки организовали криминальную структуру, которая работала в 59 регионах России.

«Злоумышленники предоставляли в ЗАГС и МФЦ липовые документы о родах на дому. И оформляли свидетельств о рождении несуществующих детей, а после подавали заявления на выплаты, в том числе материнский капитал. Деньги получили более 630 женщин, а число эпизодов превысило 700», — пояснила Волк.

По всей стране возбуждено 229 уголовных дел по мошенничеству, а в Новосибирской области — об организации преступного сообщества. Организаторов и активных участников банды — всего 14 человек — отправили в СИЗО.