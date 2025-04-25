Поставщик продуктов в омские школы прокомментировал отравление людей

Отравление работников и учеников в школах № 8 и № 90 вызвало огромный резонанс среди омичей. Напомним, нарушения выявлены как в деятельности столовых в учебных заведений, так и в работе поставщика продуктов — ООО «Прогресс питания». С ее учредителем пообщался корреспондент портала ngs55.ru.
«Я прокуратуре даю комментарий и остальным заинтересованным государственным органам. Я почитал уже, какие комментарии там. Не разобравшись, огульно охаивают», — сказал 25 апреля представитель местной фирмы Дмитрий Кривошеев.
По информации надзорных ведомств, в школах отравились более сорока человек. Сейчас «проблемные» учебные заведения закрыты для очного посещения. Дела возбудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Ход разбирательств контролируют облпрокуратура и центральный аппарат Следкома Российской Фередации.
После инцидента мэр Сергей Шелест поручил провести серьезные проверки всех поставщиков, работающих со школами Омска.