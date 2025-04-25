Поставщик продуктов в омские школы прокомментировал отравление людей

Отравление работников и учеников в школах № 8 и № 90 вызвало огромный резонанс среди омичей. Напомним, нарушения выявлены как в деятельности столовых в учебных заведений, так и в работе поставщика продуктов — ООО «Прогресс питания». С ее учредителем пообщался корреспондент портала ngs55.ru.