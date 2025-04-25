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В Перми выпал из окна десятилетний ребенок

В Дзержинском районе Перми проводится процессуальная проверка по факту падения из окна квартиры девочки 2014 года рождения, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

В Дзержинском районе Перми проводится процессуальная проверка по факту падения из окна квартиры девочки 2014 года рождения, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Предварительно установлено, что утром 23 апреля в квартире на четвертом этаже девочка выглянула в окно и выпала из него. Ребенок скончался на месте.

Опрошены очевидцы, осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.