В Перми выпал из окна десятилетний ребенок

В Дзержинском районе Перми проводится процессуальная проверка по факту падения из окна квартиры девочки 2014 года рождения, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Предварительно установлено, что утром 23 апреля в квартире на четвертом этаже девочка выглянула в окно и выпала из него. Ребенок скончался на месте.
Опрошены очевидцы, осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.