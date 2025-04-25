В Нижегородскую области накрыли ОПГ за легализацию 2000 иностранцев

В Нижегородской области задержаны 10 человек, которые организовали канал незаконной миграции и легализовали на территории региона около 2 000 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
Организованная группа действовали в течение двух лет. За это время сообщники получили более 50 млн дохода. Задержали их в 2024 году.
Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества». Также возбуждено около 30 уголовных дел по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». Пять сообщников находятся под арестом.