В четырех районах региона люди не могут содержать скот из-за пересохших колодцев и отсутствия привозной воды. Проблема коснулась части нескольких районов: Куйбышевский, Родионово-Несветайский, Мясниковский и Неклиновский. Жители жалуются на солено-горький вкус питьевой воды. Депутат отметил, что нехватка из-за использования воды реки Дон в новых регионах. Он подчеркнул важность помощи новым регионам, но отметил необходимость заботы о собственном населении.