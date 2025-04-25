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В Ростовской области из-за острой нехватки воды люди не могут держать скот

В Ростовской области острая нехватка пресной воды.

Об этом сообщил Сергей Билан на заседании Законодательного Собрания донского региона 25 апреля.

Ка сообщил депутат, Таганрог три дня оставался без водоснабжения из-за дефицита воды. Сергей Билан отметил, что засоленность моря достигла 15 миллиграмм на литр. В это время завод «ТГМ» увеличил расход соли для опреснения в четыре раза.

В четырех районах региона люди не могут содержать скот из-за пересохших колодцев и отсутствия привозной воды. Проблема коснулась части нескольких районов: Куйбышевский, Родионово-Несветайский, Мясниковский и Неклиновский. Жители жалуются на солено-горький вкус питьевой воды. Депутат отметил, что нехватка из-за использования воды реки Дон в новых регионах. Он подчеркнул важность помощи новым регионам, но отметил необходимость заботы о собственном населении.