Экс-главу свердловского Росимущества Зубенко обвинили во взяточничестве

Через несколько месяцев свердловская прокуратура и Росимущество подали иски к ряду девелоперов Екатеринбурга о признании недействительными сделок по аренде и покупке 60 земельных участков, на которых уже реализованы или планируются к реализации жилые проекты. По их данным, компании получили участки незаконно, однако застройщики уверяли, что они владеют ими уже 15 лет и имеют градостроительную и техническую документации.