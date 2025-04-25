TBS: хуситы за последние недели сбили семь американских БПЛА Reaper

Помимо уничтожения американских БПЛА, хуситы постоянно запускают ракеты и ударные дроны по военным кораблям США в Красном море и Аденском заливе. В марте министр обороны США Пит Хегсет приказал усилить присутствие военных кораблей ВМС США на Ближнем Востоке. Сейчас в Красном море находятся авианосец «Гарри Трумэн», два эсминца и крейсер из его ударной группы, а также два эсминца, которые не входят в его ударную группу. В Аденском заливе расположился авианосец «Карл Винсон» с двумя эсминцами и крейсером.