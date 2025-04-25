TBS: хуситы за последние недели сбили семь американских БПЛА Reaper

По словам представителя Министерства обороны США, беспилотники Reaper были сбиты 31 марта, 3, 9, 13, 18, 19 и 22 апреля. Это говорит об совершенствовании атак хуситов по БПЛА, летающим над Йеменом, отмечается в статье.
Как утверждает другой представитель Пентагона, США примут все возможные меры для защиты своих войск, оборудования и интересов в регионе. Однако увеличение числа ударов США может повысить риск для гражданских самолетов, предупреждает он.
Помимо уничтожения американских БПЛА, хуситы постоянно запускают ракеты и ударные дроны по военным кораблям США в Красном море и Аденском заливе. В марте министр обороны США Пит Хегсет приказал усилить присутствие военных кораблей ВМС США на Ближнем Востоке. Сейчас в Красном море находятся авианосец «Гарри Трумэн», два эсминца и крейсер из его ударной группы, а также два эсминца, которые не входят в его ударную группу. В Аденском заливе расположился авианосец «Карл Винсон» с двумя эсминцами и крейсером.
США уже давно не направляли столь крупные военные корабли на Ближний Восток, отмечается в статье.