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TBS: хуситы за последние недели сбили семь американских БПЛА Reaper

Повстанцы-хуситы в Йемене менее чем за шесть недель сбили семь американских беспилотников Reaper. Общие потери превысили 200 млн долларов, что стало самой значительной утратой в военной кампании Пентагона против поддерживаемых Ираном группировок, пишет The Baltimore Sun.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По словам представителя Министерства обороны США, беспилотники Reaper были сбиты 31 марта, 3, 9, 13, 18, 19 и 22 апреля. Это говорит об совершенствовании атак хуситов по БПЛА, летающим над Йеменом, отмечается в статье.

Как утверждает другой представитель Пентагона, США примут все возможные меры для защиты своих войск, оборудования и интересов в регионе. Однако увеличение числа ударов США может повысить риск для гражданских самолетов, предупреждает он.

Технически сложные беспилотники Reaper стоят около 30 млн долларов каждый. Они обычно летают на высоте более 12 000 метров.

Помимо уничтожения американских БПЛА, хуситы постоянно запускают ракеты и ударные дроны по военным кораблям США в Красном море и Аденском заливе. В марте министр обороны США Пит Хегсет приказал усилить присутствие военных кораблей ВМС США на Ближнем Востоке. Сейчас в Красном море находятся авианосец «Гарри Трумэн», два эсминца и крейсер из его ударной группы, а также два эсминца, которые не входят в его ударную группу. В Аденском заливе расположился авианосец «Карл Винсон» с двумя эсминцами и крейсером.

США уже давно не направляли столь крупные военные корабли на Ближний Восток, отмечается в статье.