Афера на 16 миллионов: мошенники три года обманывали сибиряков под видом юристов

В Иркутске суд рассмотрит дело банды лжеюристов, обманувших 250 человек на 16 миллионов. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и прокуратуре региона, группа аферистов три года обманывала жителей Приангарья. Организатором оказался 26-летний житель Перми, который создал целую преступную сеть, вовлекая в неё своих сообщников, включая родного брата-близнеца.