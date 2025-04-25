Афера на 16 миллионов: мошенники три года обманывали сибиряков под видом юристов

В Иркутске суд рассмотрит дело банды лжеюристов, обманувших 250 человек на 16 миллионов. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и прокуратуре региона, группа аферистов три года обманывала жителей Приангарья. Организатором оказался 26-летний житель Перми, который создал целую преступную сеть, вовлекая в неё своих сообщников, включая родного брата-близнеца.
Мошенники работали по отработанной схеме: сначала заманивали жертв на бесплатные консультации, обещая помочь с перерасчётом пенсий или получением льгот. В офисах они оказывали психологическое давление — запрещали пользоваться телефонами, записывать разговоры или советоваться с родными.
— В день визита клиентам предлагали «выгодную» сделку — подписать договор по сниженной цене. Если денег не было, под рукой всегда оказывался «брокер», готовый оформить кредит, — сообщают в пресс-службе ведомств.
Основными жертвами становились пенсионеры, инвалиды и льготники — те, кто больше всего нуждался в помощи. За три года аферисты обобрали 250 человек, а общий ущерб превысил 16 миллионов рублей.
Полиции потребовалось допросить более 300 свидетелей и провести десятки экспертиз, чтобы собрать доказательства. Уголовное дело заняло 273 тома, а имущество подозреваемых на 10 миллионов рублей арестовано.
Как выяснилось, аналогичные схемы эта группа провернула и в других регионах — в Пермском и Хабаровском краях. Эти эпизоды расследуются отдельно. Суд над иркутскими мошенниками начнётся в ближайшее время.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что участники банды подозреваются в покушении на убийство в Черемховском районе.