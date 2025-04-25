В Симферополе загорелся пассажирский автобус

В Симферополе 25 апреля загорелся рейсовый автобус, следовавший по городскому маршруту № 59. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Сообщение о возгорании автобуса на улице Ракетной поступило в чрезвычайное ведомство в 13:15. Два пожарных автомобиля из первой пожарно-спасательной части оперативно направились на место и ликвидировали возгорание на площади 10 кв. м.
Начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Республике Крым Евгений Лещенко сообщил, что пострадавших и погибших нет.