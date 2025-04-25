Подруга «помогла» ничего не подозревающей женщине оформить кредит на 134 миллиона: поучительная история из Янгиюля

Как выяснилось, за этим стояла её собственная знакомая — 40-летняя женщина, которой она доверяла. Потерпевшая обратилась к ней за консультацией в оформлении кредита, но вместо помощи получила предательство. Под предлогом содействия подозреваемая взяла телефон своей подруги, получила доступ к её личным данным и без её ведома оформила три кредита в разных банках. Все деньги она потратила на себя.