Подруга «помогла» ничего не подозревающей женщине оформить кредит на 134 миллиона: поучительная история из Янгиюля

Недавно в Янгиюле произошла история, которую смело можно назвать поучительной. 50-летняя местная жительница обратилась в правоохранительные органы с заявлением: на её имя оформили онлайн-кредиты на сумму 134 миллиона сумов, о которых она сама ничего не знала. Женщина потребовала провести расследование и наказать виновных.
Как выяснилось, за этим стояла её собственная знакомая — 40-летняя женщина, которой она доверяла. Потерпевшая обратилась к ней за консультацией в оформлении кредита, но вместо помощи получила предательство. Под предлогом содействия подозреваемая взяла телефон своей подруги, получила доступ к её личным данным и без её ведома оформила три кредита в разных банках. Все деньги она потратила на себя.
Теперь против неё возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 168 Уголовного кодекса — мошенничество, совершённое в крупном размере. Ведутся следственные действия.