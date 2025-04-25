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Самарское УФАС оштрафовало СВГК на 600 тыс. рублей за административное нарушение

Организация нарушила сроки подключения дома к голубому топливу.

Организация нарушила сроки подключения дома к голубому топливу. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Представители областного УФАС объяснили: местный житель заключил с СВГК соглашение в июле прошлого года. Само здание находится в Похвистневском районе губернии.

Присоединить дом к газу должны были до 18 октября 2024-го. Но работы не выполнили. Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Далее материалы передали в Антимонопольную службу. Та оштрафовала компанию на 600 тыс. рублей.

Недавно писали, что в Самарской области завели дело после отравления двух пенсионеров угарным газом.

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