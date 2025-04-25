С поставщика пансионата для ветеранов в Самаре суд взыскал 1,4 млн рублей

Контракты касались поставки и монтажа оборудования на строящийся жилой корпус государственного бюджетного учреждения Самарской области «Южный пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для пожилых и инвалидов), Высокинское отделение». Прокуратура также потребовала вернуть поставщику сумму в размере 1,4 миллиона рублей.