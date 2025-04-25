С поставщика пансионата для ветеранов в Самаре суд взыскал 1,4 млн рублей

Арбитражный суд первой инстанции рассматривал дело по иску прокуратуры Самарской области, направленного против признания недействительными трёх государственных контрактов между государственным казённым учреждением Самарской области «Управление капитального строительства» и частным предпринимателем.
Контракты касались поставки и монтажа оборудования на строящийся жилой корпус государственного бюджетного учреждения Самарской области «Южный пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для пожилых и инвалидов), Высокинское отделение». Прокуратура также потребовала вернуть поставщику сумму в размере 1,4 миллиона рублей.
Проверка выявила нарушение законодательства — заключение договоров происходило исключительно с одним подрядчиком путём разбиения крупных поставок и работ на мелкие партии стоимостью менее 600 тысяч рублей каждая.
Несмотря на признание судом первого уровня всех трёх контрактов неправомерными, прокуратура столкнулась с решением отказать ей в возврате уплаченных денег. Судья посчитал, что отсутствие должной конкурсной процедуры не препятствует выплатам исполнителю.
По инициативе прокуратуры была направлена апелляционная жалоба, поскольку первая инстанция проигнорировала правовые последствия нарушения порядка подписания договора. Апелляционный суд согласился с доводами прокурора и принял решение взыскать всю сумму по сделкам обратно от индивидуального предпринимателя.
Апелляционное постановление вступило в юридическую силу.
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