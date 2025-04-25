Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверо пострадавших детей: стали известны подробности взрыва гранаты в Севастополе

В результате взрыва страйкбольной гранаты в Севастополе пострадали четверо детей.

Источник: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В результате взрыва страйкбольной гранаты, который произошел в Севастополе в пятницу, 25 апреля, пострадали четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Как сообщалось ранее, школьник принес на занятия страйкбольную гранату. По неосторожности ребенок сорвал чеку, и после этого начал выделяться дым. Сообщалось, что из-за подрыва пластиковой гранаты оглушило одну школьницу.

В полиции сообщили, что в результате пострадали четверо детей. Они обратились к прибывшим в школу медикам. Уточняется, что граната сдетонировала в актовом зале во время группового занятия. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

В департаменте образования поясняли, граната пластиковая, а потому на нее не срабатывают рамки металлоискателя. Именно поэтому в школе никто даже не подозревал, что с собой у одного из учеников столь опасный предмет.