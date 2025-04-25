Четверо пострадавших детей: стали известны подробности взрыва гранаты в Севастополе

В результате взрыва страйкбольной гранаты, который произошел в Севастополе в пятницу, 25 апреля, пострадали четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
Как сообщалось ранее, школьник принес на занятия страйкбольную гранату. По неосторожности ребенок сорвал чеку, и после этого начал выделяться дым. Сообщалось, что из-за подрыва пластиковой гранаты оглушило одну школьницу.
В полиции сообщили, что в результате пострадали четверо детей. Они обратились к прибывшим в школу медикам. Уточняется, что граната сдетонировала в актовом зале во время группового занятия. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
В департаменте образования поясняли, граната пластиковая, а потому на нее не срабатывают рамки металлоискателя. Именно поэтому в школе никто даже не подозревал, что с собой у одного из учеников столь опасный предмет.