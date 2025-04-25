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Прокуратура начала проверку из-за возгорания автобуса в Симферополе

Ведомство проверит исполнение законодательства в сфере безопасности при перевозке пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Крыма инициировала проверку после возгорания рейсового автобуса на маршруте № 59 в Симферополе, произошедшего днем 25 апреля на улице Ракетной.

Надзорное ведомство даст оценку исполнению законодательства в сфере организации безопасности дорожного движения и соблюдению требований безопасности при перевозке пассажиров.

«Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле руководства прокуратуры», — отметили в пресс-службе.

Начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Республике Крым, Евгений Лещенко, заявил, что в результате происшествия никто не пострадал.