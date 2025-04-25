Прокуратура начала проверку из-за возгорания автобуса в Симферополе

Прокуратура Крыма инициировала проверку после возгорания рейсового автобуса на маршруте № 59 в Симферополе, произошедшего днем 25 апреля на улице Ракетной.
Надзорное ведомство даст оценку исполнению законодательства в сфере организации безопасности дорожного движения и соблюдению требований безопасности при перевозке пассажиров.
«Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле руководства прокуратуры», — отметили в пресс-службе.
Начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Республике Крым, Евгений Лещенко, заявил, что в результате происшествия никто не пострадал.