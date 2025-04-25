МВД Краснодара: В Юбилейном районе обнаружено шесть мертвых тел собак

После отравления пса Бетховена в пасхальную ночь, жители Юбилейного микрорайона обнаружили еще несколько мертвых животных. Собаку кто-то отравил и она пришла умирать на Школьный бульвар в ЮМР. После того, как жители района устроили шумиху вокруг смерти бездомного пса, полиция начала проверку. А собаку отправил на экспертизу, которая установит точную причину смерти. Тем временем в Юбилейном микрорайоне появился стихийный мемориал в память о собаке. Ученики гимназии № 87 в Краснодаре несут игрушки, цветы и собачьи лакомства к месту, где умер их любимец — пес Бетховен. Его дети называли еще и Мишей. Но череда загадочных смертей собак на ЮМР продолжилась.