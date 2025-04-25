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В Самаре хозяйку коровы признали полностью виновной в ДТП с автомобилем

В областной столице после суда по делу о аварии с коровой, была признана виновной владелица животного.

В областной столице после суда по делу о аварии с коровой, была признана виновной владелица животного.

Выяснилось, что женщина оставила свою корову без присмотра, а та, почувствовав свободу, вышла на дорогу в вечернее время. Водитель, ехавший по этой трассе, не заметил животное и сбил его. Сначала суд наложил ответственность и на водителя, и на хозяйку коровы. Потом же экспертизой было доказано, что автолюбитель не смог разглядеть корову в такое время.

Теперь вся вина за аварию лежит на женщине.

Больше интересного уже в телеграм-канале «МК в Самаре».