В Самаре хозяйку коровы признали полностью виновной в ДТП с автомобилем

Выяснилось, что женщина оставила свою корову без присмотра, а та, почувствовав свободу, вышла на дорогу в вечернее время. Водитель, ехавший по этой трассе, не заметил животное и сбил его. Сначала суд наложил ответственность и на водителя, и на хозяйку коровы. Потом же экспертизой было доказано, что автолюбитель не смог разглядеть корову в такое время.