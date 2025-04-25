Водитель «Нивы» не уступил дорогу и погиб в ДТП на Кубани

Водитель «Нивы» погиб в ДТП на Кубани. Авария произошла в Белореченском районе утром 25 апреля.
Автомобиль ВАЗ 21213 ехал по автодороге ст. Гурийская-ст. Черниговская- ст. Рязанская. На регулируемом перекрестке 63-летний водитель не уступил дорогу легковушке Ford Mondeo. Произошло столкновение.
«В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался до приезда скорой помощи», — сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю.
В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.