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Водитель «Нивы» не уступил дорогу и погиб в ДТП на Кубани

В Белореченском районе выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб 63-летний водитель.

Источник: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Водитель «Нивы» погиб в ДТП на Кубани. Авария произошла в Белореченском районе утром 25 апреля.

Автомобиль ВАЗ 21213 ехал по автодороге ст. Гурийская-ст. Черниговская- ст. Рязанская. На регулируемом перекрестке 63-летний водитель не уступил дорогу легковушке Ford Mondeo. Произошло столкновение.

«В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался до приезда скорой помощи», — сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.