В пригороде Петропавловска эвакуируют жителей

По официальным данным, в ночь на 24 апреля уровень воды вблизи села Тепличное достиг критической отметки, приблизившись к высоте защитной дамбы. Власти принимают меры для предотвращения перелива и защиты населенного пункта от возможного подтопления. По последним данным акимата региона, по состоянию на 25 апреля 14:00 уровень воды на реке Есиль в Петропавловске составил 1142 сантиметра. За последние два часа уровень поднялся на два сантиметра, с начала дня — на 11 сантиметров.