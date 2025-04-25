В пригороде Петропавловска эвакуируют жителей

Отметим, ранее сообщалось, что в Петропавловск идет третья волна паводка. По официальным данным, ее пик ожидается
По официальным данным, эвакуация людей организована на 25 апреля с 15:00 до 18:00 часов.
Полиция и спасатели обходят дворы в селе, чтобы предупредить жителей и обеспечить эвакуацию из зон возможного подтопления. Для тех, кто не может уехать самостоятельно, организованы подвоз и медицинское сопровождение.
Как уточнили в местном акимате, для временного размещения подготовлены эвакуационные пункты на базе средней школы № 2 в селе Бесколь и в общежитии по улице Жумабаева, 198, в Петропавловске.
В районе работают сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, местные исполнительные органы и другие экстренные службы. Власти призывают сохранять спокойствие и следовать инструкциям оперативных групп.
Отметим, работы по укреплению защитной дамбы в Тепличном продолжаются. Как сообщил аким области Гауез Нурмухамбетов, усилия по укреплению вала не прекращались даже ночью. В этих работах задействованы более 900 человек, включая сотрудников МЧС, МВД, Национальной гвардии, а также работников предприятий и организаций.
По официальным данным, в ночь на 24 апреля уровень воды вблизи села Тепличное достиг критической отметки, приблизившись к высоте защитной дамбы. Власти принимают меры для предотвращения перелива и защиты населенного пункта от возможного подтопления. По последним данным акимата региона, по состоянию на 25 апреля 14:00 уровень воды на реке Есиль в Петропавловске составил 1142 сантиметра. За последние два часа уровень поднялся на два сантиметра, с начала дня — на 11 сантиметров.
Напомним, о паводковой обстановке в регионе на этой неделе говорил аким Северо-Казахстанской области. Он отметил, что впервые на Сергеевском водохранилище наблюдается третья волна паводка, которая формировалась с 13 по 20 апреля и достигла уровня перелива — 262 сантиметров.