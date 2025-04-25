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В Татарстане мужчину осудили на год за угон автомобиля у полицейских

В Верхнеуслонском районе Республики Татарстан 20-летний молодой человек получил 1 год лишения свободы за угон автомобиля у полицейских.

Источник: Коммерсантъ

Он был признан виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Угон»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Как установило следствие, зимой подсудимый, которого полицейские перевозили на допрос по трассе М7, воспользовался тем, что сотрудники вышли из машины с работающим двигателем, и скрылся на патрульном автомобиле. Позже его задержали.

На судебном заседании молодой человек полностью признал свою вину.

Учитывая смягчающие обстоятельства и характеристики обвиняемого, суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с установлением специальных ограничений: запрет на выезд за пределы Казани без разрешения, обязанность уведомлять о смене места жительства и ежемесячно отмечаться в контролирующем органе.