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Топ-менеджеров «Макфы» оставили в СИЗО

ЧЕЛЯБИНСК, 25 апреля, ФедералПресс. Суд Челябинска отказался смягчить меру пресечения для Ивана Тофана и Владлена Паршина — руководителей «Макфы», обвиняемых во взятке в 16 млн рублей. Их задержали в феврале после передачи части денег через посредника — сотрудника компании Дмитрия Шепеля.

Источник: РИА "Новости"

«Суд постановил продлить пребывание Тофана под стражей до 27 июля. Адвокаты просили перевести Тофана под домашний арест. В отношении Паршина мера пресечения в виде содержания под стражей также была продлена до 27 июля. Адвокаты просили изменить меру пресечения на более мягкую», — сообщают в суде.

По версии следствия, менеджеры требовали деньги за беспрепятственное подписание контрактов на поставку пшеницы. Тофан, бывший сотрудник правоохранительных органов, обвиняется в особо крупном размере взятки. Напомним: активы «Макфы» теперь принадлежат государству — холдинг национализирован по решению Генпрокуратуры.