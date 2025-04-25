Топ-менеджеров «Макфы» оставили в СИЗО

«Суд постановил продлить пребывание Тофана под стражей до 27 июля. Адвокаты просили перевести Тофана под домашний арест. В отношении Паршина мера пресечения в виде содержания под стражей также была продлена до 27 июля. Адвокаты просили изменить меру пресечения на более мягкую», — сообщают в суде.
По версии следствия, менеджеры требовали деньги за беспрепятственное подписание контрактов на поставку пшеницы. Тофан, бывший сотрудник правоохранительных органов, обвиняется в особо крупном размере взятки. Напомним: активы «Макфы» теперь принадлежат государству — холдинг национализирован по решению Генпрокуратуры.