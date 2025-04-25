В Забайкалье виновник пожара заплатит более 10 миллионов рублей

Ущерб предварительно оценили на сумму более 10 миллионов рублей. Прокуроры провели беседу с работниками фермы и объяснили, чем может обернуться неосторожное обращение с огнем. Отметим, что в 2024 году в этих лесах сгорело 250 га, а в этом году — уже больше 8 тыс. га.