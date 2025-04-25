В Забайкалье виновник пожара заплатит более 10 миллионов рублей

В Забайкалье прокуроры посетили места пожаров в Улетовском районе и поселке Горном, где с 8 апреля бушевал огонь. На момент проверки площадь, пройденная огнем, составляла 7,1 тыс. га на землях военного лесничества и 1,4 тыс. га в Ингодинском лесничестве. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на краевую прокуратуру.
Виновником оказался работник местной фермы. Из-за его неосторожности загорелись поля, а потом из-за усиления ветра огонь перекинулся в лес.
— На мужчину завели уголовное дело. Исковые требования будут предъявлены подозреваемому после окончательного подсчёта всей суммы ущерба. Помимо этого, прокуратурой района с виновника будут взысканы затраты на тушение, — передают в агентстве.
Ущерб предварительно оценили на сумму более 10 миллионов рублей. Прокуроры провели беседу с работниками фермы и объяснили, чем может обернуться неосторожное обращение с огнем. Отметим, что в 2024 году в этих лесах сгорело 250 га, а в этом году — уже больше 8 тыс. га.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская область вышла на второе место в России по восстановлению лесов.