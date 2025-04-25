В Минске пьяный минчанин набросился в автобусе на мужчину, требуя у него куртку. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Пассажир набросился на минчанина в автобусе, требуя отдать ему куртку», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в Ленинское РУВД обратился житель Минска, ставший жертвой хулиганства. Он сообщил, что во время поездки в автобусе к нему подошел неизвестный и начал требовать куртку. Когда незнакомец получил отказ, то ударил минчанина несколько раз кулаком по лицу.
Когда житель Минска вышел из общественного транспорта, то фигурант его догнал, попытался снять куртку. Сотрудники милиции по горячим следам задержали хулигана. Им оказался 52-летний минчанин. Он сказал, что в момент нападения был в состоянии алкогольного опьянения и сове поведение объяснить не смог. Заведено уголовное дело за хулиганство.
Тем временем пьяный минчанин ударил женщину ногой по голове в трамвае, чтобы освободить место для инвалидов: «Принял пострадавшую за подростка».
Ранее в Молодечно три человека попали в больницу из-за резко затормозившего автобуса.
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