В Минске пьяный минчанин набросился в автобусе на мужчину, требуя у него куртку

Уточняется, что в Ленинское РУВД обратился житель Минска, ставший жертвой хулиганства. Он сообщил, что во время поездки в автобусе к нему подошел неизвестный и начал требовать куртку. Когда незнакомец получил отказ, то ударил минчанина несколько раз кулаком по лицу.