Стрельба в Конаеве: шестеро человек осуждены за убийство

В Алматинском областном суде рассказали подробности приговора. Так, судом установлено, что в июне 2024 года в зоне отдыха «Алекс» в Конаеве между двумя подсудимыми и потерпевшим произошел конфликт, переросший в драку.
Потерпевший одержал верх, после чего у подсудимых возник преступный умысел на убийство. Для реализации задуманного они привлекли еще четверых участников. Позднее тем же вечером у ЦОНа на улице Кунаева они совершили несколько выстрелов в потерпевшего, который впоследствии скончался по дороге в больницу. Его друг получил ранения, но остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Суд признал всех подсудимых виновными. За убийство двоим мужчинам назначено по 19 лет лишения свободы, а остальным четверым — по 17 лет.
«Один из подсудимых также признан виновным за дачу ложных показаний и приговорен к двум годам и шести месяцам ограничения свободы. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у подсудимых малолетних детей и отсутствие судимости. Отягчающим обстоятельством признано использование огнестрельного оружия».Алматинский областной суд.
Перестрелка произошла 27 июня 2024 года в Конаеве, в ней погиб 21-летний парень.