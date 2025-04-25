Стрельба в Конаеве: шестеро человек осуждены за убийство

Потерпевший одержал верх, после чего у подсудимых возник преступный умысел на убийство. Для реализации задуманного они привлекли еще четверых участников. Позднее тем же вечером у ЦОНа на улице Кунаева они совершили несколько выстрелов в потерпевшего, который впоследствии скончался по дороге в больницу. Его друг получил ранения, но остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.