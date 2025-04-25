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Стрельба в Конаеве: шестеро человек осуждены за убийство

25 апреля 2025 года суд по уголовным делам Алматинской области вынес приговор шестерым подсудимым за умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В Алматинском областном суде рассказали подробности приговора. Так, судом установлено, что в июне 2024 года в зоне отдыха «Алекс» в Конаеве между двумя подсудимыми и потерпевшим произошел конфликт, переросший в драку.

Потерпевший одержал верх, после чего у подсудимых возник преступный умысел на убийство. Для реализации задуманного они привлекли еще четверых участников. Позднее тем же вечером у ЦОНа на улице Кунаева они совершили несколько выстрелов в потерпевшего, который впоследствии скончался по дороге в больницу. Его друг получил ранения, но остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Алматинский областной суд

Суд признал всех подсудимых виновными. За убийство двоим мужчинам назначено по 19 лет лишения свободы, а остальным четверым — по 17 лет.

«Один из подсудимых также признан виновным за дачу ложных показаний и приговорен к двум годам и шести месяцам ограничения свободы. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у подсудимых малолетних детей и отсутствие судимости. Отягчающим обстоятельством признано использование огнестрельного оружия».Алматинский областной суд.

Перестрелка произошла 27 июня 2024 года в Конаеве, в ней погиб 21-летний парень.