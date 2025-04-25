В Волжском после четырех дней поисков нашли 12-летнего подростка

Волонтерам удалось за короткие сроки организовать поиски и обнаружить ребенка. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
Напомним, 21 апреля утром подросток вышел из дома в неизвестном направлении.
В городе Волжском Волгоградской области волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» нашли живым пропавшего 21 апреля 14-летнего мальчика, передает V102.RU.
Волонтерам удалось за короткие сроки организовать поиски и обнаружить ребенка. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
Напомним, 21 апреля утром подросток вышел из дома в неизвестном направлении.