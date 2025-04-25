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В Волжском после четырех дней поисков нашли 12-летнего подростка

В городе Волжском Волгоградской области волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» нашли живым пропавшего 21 апреля 14-летнего мальчика, передает V102.RU.

Волонтерам удалось за короткие сроки организовать поиски и обнаружить ребенка. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, 21 апреля утром подросток вышел из дома в неизвестном направлении.