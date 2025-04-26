После пожара в симферопольском автобусе СК завел дело

Следственный комитет завел уголовное дело по факту пожара в автобусе, который произошел в Симферополе в пятницу, 25 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел в 13.15. На улице Ракетной загорелся автобус № 59. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Прокуратура Крыма начала проводить проверку по факту случившегося.
Руководитель крымского Следкома Владимир Терентьев поручил завести уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. В ведомстве отметили, что находившихся в автобусе людей оперативно эвакуировали.
Следователи оценят техническое состояние автобуса, его обслуживание, а также предрейсовый осмотр водителя.