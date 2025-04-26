После пожара в симферопольском автобусе СК завел дело

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в 13.15. На улице Ракетной загорелся автобус № 59. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Прокуратура Крыма начала проводить проверку по факту случившегося.