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После пожара в симферопольском автобусе СК завел дело

СК завел уголовное дело по факту пожара в автобусе в Симферополе.

Источник: МЧС РФ

Следственный комитет завел уголовное дело по факту пожара в автобусе, который произошел в Симферополе в пятницу, 25 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в 13.15. На улице Ракетной загорелся автобус № 59. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Прокуратура Крыма начала проводить проверку по факту случившегося.

Руководитель крымского Следкома Владимир Терентьев поручил завести уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. В ведомстве отметили, что находившихся в автобусе людей оперативно эвакуировали.

Следователи оценят техническое состояние автобуса, его обслуживание, а также предрейсовый осмотр водителя.