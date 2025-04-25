Стало известно о состоянии 3-летнего мальчика, выпавшего из окна в Прикамье

Речь идёт о происшествии, которое случилось в Добрянке 24 апреля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что ребёнок в возрасте трёх лет выпал из окна четвёртого этажа жилого дома на улице Советской. По данным издания «Зори Плюс», пострадавшего доставили в больницу.