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Стало известно о состоянии 3-летнего мальчика, выпавшего из окна в Прикамье

Происшествие случилось в Добрянке.

Информацию о состоянии 3-летнего мальчика, выпавшего из окна в Пермском крае сайту perm.aif.ru сообщили в минздраве региона.

Речь идёт о происшествии, которое случилось в Добрянке 24 апреля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что ребёнок в возрасте трёх лет выпал из окна четвёртого этажа жилого дома на улице Советской. По данным издания «Зори Плюс», пострадавшего доставили в больницу.

Эту информацию perm.aif.ru подтвердили в министерстве здравоохранения Пермского края. В ведомстве рассказали, что сейчас пострадавший мальчик получает необходимую помощь.

«Ребенок был госпитализирован и получает всю необходимую медицинскую помощь. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии», — сообщили perm.aif.ru в минздраве Пермского края.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что факт происшествия подтвердили также и в СУ СКР региона. В следственном управлении сообщили, что сотрудники ведомства начали процессуальную проверку, после которой будет принято необходимое решение.