Милиция задержала 18-летнего белоруса, «отработавшего» всего пять дней

Милиция задержала 18-летнего белоруса, «проработавшего» всего пять дней. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«С поличным задержан 18-летний закладчик. На наркомаркет “проработал” 5 дней», — отметили в сообщении.
Отмечается, что сотрудниками наркоконтроля Советского РУВД с поличным был задержан 18-летний житель Заславля во время выполнения задания от наркомагазина, пытаясь оставить тайник с разовой дозой в одном из дворов жилого дома.
В милиции обратили внимание, что фигурант нигде не учился и не работал. Он сам употреблял запрещенные вещества. Сказано, что на данный магазин он «проработал» всего пять дней. В отношении задержанного заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
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