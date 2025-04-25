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Милиция задержала 18-летнего белоруса, «отработавшего» всего пять дней

Милиция заявила о задержании жителя Заславля, который «проработал» всего пять дней.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала 18-летнего белоруса, «проработавшего» всего пять дней. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«С поличным задержан 18-летний закладчик. На наркомаркет “проработал” 5 дней», — отметили в сообщении.

Отмечается, что сотрудниками наркоконтроля Советского РУВД с поличным был задержан 18-летний житель Заславля во время выполнения задания от наркомагазина, пытаясь оставить тайник с разовой дозой в одном из дворов жилого дома.

В милиции обратили внимание, что фигурант нигде не учился и не работал. Он сам употреблял запрещенные вещества. Сказано, что на данный магазин он «проработал» всего пять дней. В отношении задержанного заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

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