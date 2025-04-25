Милиция задержала 18-летнего белоруса, «отработавшего» всего пять дней

В милиции обратили внимание, что фигурант нигде не учился и не работал. Он сам употреблял запрещенные вещества. Сказано, что на данный магазин он «проработал» всего пять дней. В отношении задержанного заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.