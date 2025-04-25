В Самаре начался суд о масштабной афере с водительскими правами

Интересно, что сама Насирова утверждала, что никакие это не взятки. А на карту ей якобы Трегубова переводила возврат долга. Показания инструкторов меняются — по одной из версий, они якобы могли совершать мошенничества: говорить курсантам, что купят им права, деньги просто присваивать, а курсанты в итоге сдавали (или проваливали) экзамены сами. Также известно, что Федоренко не стал дожидаться решения суда, а убыл на СВО.