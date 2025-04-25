Завершено расследование дела лидера банды, убившей 11 человек в Екатеринбурге

Так, в 1999 году соучастники жестоко убили и закопали в лесу двух потерпевших, у которых они пытались получить информацию о сбытчике наркотиков. В апреле 2000 года обвиняемые требовали у мужчины передать им наркотики, но получив отказ, убили потерпевшего, его мать и сожительницу. В июне 2000 года фигуранты ворвались в помещение теплопункта, где проживал один из свидетелей. Сообщники расстреляли свидетеля и находившихся в теплопункте двух женщин. В октябре 2000 года члены банды убили мужчину за вознаграждение в размере $1 тыс. В ноябре 2000 года обвиняемые напали и убили мужчину и женщину, похитив 250 тыс. руб.