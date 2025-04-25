Пассажиры час просидели в запертом вагоне метро в Петербурге: что случилось

Специалисты метрополитена стараются восстановить обычный график движения. Оно было приостановлено от станции «Технологический институт» до станции «Купчино». От станции «Купчино» до станции «Парнас» и от станции «Невский проспект» до станции «Технологический институт» движение поездов осуществлялось с увеличенными интервалами. Гражданам принесли извинения за доставленные неудобства.