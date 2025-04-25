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Пассажиры час просидели в запертом вагоне метро в Петербурге: что случилось

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля, ФедералПресс. Граждане провели около часа в вагоне метро, который застрял между станциями «Технологический институт» и «Московские ворота». В пресс-службе подземки подчеркнули, что в настоящее время граждан из неисправного состава высадили.

Источник: РИА "Новости"

«На Линии 2 в результате технической неисправности состава отсутствует возможность осуществлять самостоятельное движение», — говорится в сообщении.

Специалисты метрополитена стараются восстановить обычный график движения. Оно было приостановлено от станции «Технологический институт» до станции «Купчино». От станции «Купчино» до станции «Парнас» и от станции «Невский проспект» до станции «Технологический институт» движение поездов осуществлялось с увеличенными интервалами. Гражданам принесли извинения за доставленные неудобства.