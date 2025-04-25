В Уфе хотят восстановить трамвайное сообщение на проспекте Октября

В течение нескольких лет в Уфе хотят вернуть на проспект Октября трамвайные пути. Об этом стало известно в ходе рабочего совещании в Государственном Собрании — Курултае Башкирии. Намерение пустить трамвай по одной из главных дорожных артерий Уфы подтвердил начальник управления транспорта и связи администрации столицы Олег Хмарин.
По его словам, реализация проекта будет осуществляться поэтапно. На первом этапе планируется привести в порядок сохранившуюся трамвайную инфраструктуру. Второй этап предполагает организацию транспортного сообщения между северными и южными районами города. Чиновник подчеркнул, что возвращение трамвая на проспект Октября предусмотрено генеральным планом развития Уфы.
Согласно утвержденной программе модернизации транспортной системы, запуск трамвайного маршрута по проспекту Октября намечен на 2032 год. Напомним, что трамвайные пути на этой магистрали были демонтировали еще в 2004 году.
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