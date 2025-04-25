В Уфе хотят восстановить трамвайное сообщение на проспекте Октября

В течение нескольких лет в Уфе хотят вернуть на проспект Октября трамвайные пути. Об этом стало известно в ходе рабочего совещании в Государственном Собрании — Курултае Башкирии. Намерение пустить трамвай по одной из главных дорожных артерий Уфы подтвердил начальник управления транспорта и связи администрации столицы Олег Хмарин.