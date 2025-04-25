Взрыв в школе Севастополя — все о ЧП и состоянии пострадавших детей

«С детьми, которые решили пошутить — это два мальчика 6 класса — работает полиция. Один з них принес страйкболную гранату, которая является имитирующим средством без наполнителя, создающая звуковой и визуальный эффект. Его друг сорвал чеку. Больше всего испугались дети, которые сидели ярдом. Всех детей обследовали врачи и по необходимости они были доставлены в больницу № 5», — проинформировала руководитель общеобразовательного учреждения.