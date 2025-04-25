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Взрыв в школе Севастополя — все о ЧП и состоянии пострадавших детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. Один ребенок госпитализирован после взрыва страйкбольной гранаты в одной из школ в Севастополе. Об этом сообщила главный врач городской больницы № 5 Центра охраны здоровья матери и ребенка Наталья Шайнер.

Источник: РИА "Новости"

О том, что на уроке в одной из школ Севастополя разорвалась страйкбольная граната ранее сообщил местный департамент образования. Гранату в школу принес ученик. Сначала сообщалось об одном пострадавшем ребенке, позже стало известно о четырех пострадавших. Полиция начала проверку.

«Сегодня машинами скорой помощи к нам доставлены двое детей. Дети обследованы, осмотрены всеми специалистами. Одни ребенок отпущен на амбулаторное лечение, второй госпитализирован. Угрозы жизни нет», — сообщила журналистам Шайнер.

По словам директора севастопольской школы «Экотех Плюс» Юлии Салнук, громкий хлопок прогремел во время обработки жюри итогов школьного конкурса инсценированной песни. В зале находись учащиеся 5−6 классов. Детей эвакуировали из зала, учебный процесс возобновили, как только стало ясно, что угрозы нет. Родителей об этом оповестили по средствам школьного чата.

«С детьми, которые решили пошутить — это два мальчика 6 класса — работает полиция. Один з них принес страйкболную гранату, которая является имитирующим средством без наполнителя, создающая звуковой и визуальный эффект. Его друг сорвал чеку. Больше всего испугались дети, которые сидели ярдом. Всех детей обследовали врачи и по необходимости они были доставлены в больницу № 5», — проинформировала руководитель общеобразовательного учреждения.

Как сообщает пресс-служба главного управления СК по Крыму и Севастополю, сейчас правоохранители Севастополя устанавливают обстоятельства происшествия. По итогам следствие оценит деятельность охранного предприятия школы на предмет статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, несовершеннолетнего — на предмет хулиганских действий. Также будет дана оценка воспитательному процессу и обстановке в семье школьника, совершившего проступок.