Взрыв в школе Севастополя — все о ЧП и состоянии пострадавших детей

О том, что на уроке в одной из школ Севастополя разорвалась страйкбольная граната ранее сообщил местный департамент образования. Гранату в школу принес ученик. Сначала сообщалось об одном пострадавшем ребенке, позже стало известно о четырех пострадавших. Полиция начала проверку.
«Сегодня машинами скорой помощи к нам доставлены двое детей. Дети обследованы, осмотрены всеми специалистами. Одни ребенок отпущен на амбулаторное лечение, второй госпитализирован. Угрозы жизни нет», — сообщила журналистам Шайнер.
По словам директора севастопольской школы «Экотех Плюс» Юлии Салнук, громкий хлопок прогремел во время обработки жюри итогов школьного конкурса инсценированной песни. В зале находись учащиеся 5−6 классов. Детей эвакуировали из зала, учебный процесс возобновили, как только стало ясно, что угрозы нет. Родителей об этом оповестили по средствам школьного чата.
«С детьми, которые решили пошутить — это два мальчика 6 класса — работает полиция. Один з них принес страйкболную гранату, которая является имитирующим средством без наполнителя, создающая звуковой и визуальный эффект. Его друг сорвал чеку. Больше всего испугались дети, которые сидели ярдом. Всех детей обследовали врачи и по необходимости они были доставлены в больницу № 5», — проинформировала руководитель общеобразовательного учреждения.
Как сообщает пресс-служба главного управления СК по Крыму и Севастополю, сейчас правоохранители Севастополя устанавливают обстоятельства происшествия. По итогам следствие оценит деятельность охранного предприятия школы на предмет статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, несовершеннолетнего — на предмет хулиганских действий. Также будет дана оценка воспитательному процессу и обстановке в семье школьника, совершившего проступок.