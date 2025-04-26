Запасы продовольственной помощи ООН для Газы закончились

По данным организации, 25 апреля последние запасы были распределены по пунктам выдачи горячего питания Газы, и в ближайшие дни продовольствие в этих пунктах полностью закончится. В заявлении также говорится, что гуманитарную помощь не доставляют в сектор Газа уже более семи недель из-за закрытия основных пунктов пересечения границы, пишет «Интерфакс».