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Запасы продовольственной помощи ООН для Газы закончились

В пятничном заявлении Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) сообщается, что все запасы продуктов для жителей сектора Газа израсходованы.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По данным организации, 25 апреля последние запасы были распределены по пунктам выдачи горячего питания Газы, и в ближайшие дни продовольствие в этих пунктах полностью закончится. В заявлении также говорится, что гуманитарную помощь не доставляют в сектор Газа уже более семи недель из-за закрытия основных пунктов пересечения границы, пишет «Интерфакс».

Новые поставки продовольственной помощи доставлены в регион, но ее смогут привезти только тогда, когда вновь откроют границы.

ВПП ООН призвала все стороны конфликта отдать приоритет нуждам гражданского населения, безотлагательно разрешить поставки гуманитарной помощи и выполнять обязательства, предусмотренные международным гуманитарным правом.

Конфликт в регионе продолжается с 7 октября 2023 года, когда группировка ХАМАС напала на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа.