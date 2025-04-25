На Украине сообщили об аресте судна, заходившего в порт Севастополя

С июля 2022 года зерно из украинских портов вывозилось в рамках соглашения Украины и России с ООН и Турцией. Инициатива, известная также как зерновая сделка, действовала около года. В июле 2023-го Россия вышла из нее, заявив, что положение о содействии смягчению ограничений на экспорт российской продукции не выполнялись.