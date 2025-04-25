На Украине сообщили об аресте судна, заходившего в порт Севастополя

Украинские власти задержали и арестовали в Черном море иностранное судно, на борту которого находилось зерно. Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что судно является частью «теневого флота».
Украинское ведомство сообщило, что задержание судна и экипажа проводилось в рамках спецоперации СБУ и Пограничной службы во внутренних водах Черноморской акватории Украины. Судно шло под флагом одной из стран Азии, утверждает СБУ.
По информации офиса генерального прокурора Украины, в конце 2024 года сухогруз вывез из порта Севастополя более 4,6 тыс. т пшеницы, вероятно собранной в Запорожской и Херсонской областях. Агропродукцию переправляли в третьи страны через территорию Крыма, заявили в украинском ведомстве.
«В апреле 2025 года после загрузки в порту Молдавии судно следовало по территориальным водам Украины. Во время прохождения акватории реки Дунай сухогруз был задержан правоохранительными органами», — говорится в сообщении пресс-службы офиса украинского генпрокурора.
Во время обысков на судне было изъято навигационное оборудование, компьютер, мобильные телефоны, судовая документация и другие документы, «подтверждающие совершение преступления», заявили в офисе.
С июля 2022 года зерно из украинских портов вывозилось в рамках соглашения Украины и России с ООН и Турцией. Инициатива, известная также как зерновая сделка, действовала около года. В июле 2023-го Россия вышла из нее, заявив, что положение о содействии смягчению ограничений на экспорт российской продукции не выполнялись.
Москва тогда заявила, что будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальной военной целью. Киев объявил об аналогичных мерах в отношении всех судов, следующих в российские порты. Позже Украина открыла «альтернативный зерновой коридор», первые суда прошли по нему в сентябре 2023 года.