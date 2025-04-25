«Золотой» рейс: В аэропорту Кишинева пограничники нашли в сумочке у гражданки Израиля 7 слитков драгоценного металла — контрабандный груз отобрали

В аэропорту задержали иностранку с золотыми слитками в сумочке.
В аэропорту Кишинёва таможенники совместно с пограничниками проверили багаж пассажиров рейса «Кишинёв — Тель-Авив».
В результате в ручном багаже 53-летней гражданки Израиля были обнаружены семь золотых слитков, не задекларированных в установленном законом порядке.
Изделия конфисковали. Нарушительнице грозит штраф.
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