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«Золотой» рейс: В аэропорту Кишинева пограничники нашли в сумочке у гражданки Израиля 7 слитков драгоценного металла — контрабандный груз отобрали

В аэропорту Кишинёва таможенники совместно с пограничниками проверили багаж пассажиров рейса «Кишинёв — Тель-Авив».

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту задержали иностранку с золотыми слитками в сумочке.

В аэропорту Кишинёва таможенники совместно с пограничниками проверили багаж пассажиров рейса «Кишинёв — Тель-Авив».

В результате в ручном багаже 53-летней гражданки Израиля были обнаружены семь золотых слитков, не задекларированных в установленном законом порядке.

Изделия конфисковали. Нарушительнице грозит штраф.

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