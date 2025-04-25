Суд отказался снять статус иноагента с журналистки Ивлевой-Йорк

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы принял решение отказать в снятии статуса иностранного агента с журналистки Виктории Ивлевой-Йорк. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Суд рассмотрел иск Ивлевой-Йорк к Минюсту РФ, в котором она требовала исключить ее из реестра иноагентов, и отклонил исковые требования истца в полном объеме», — сообщили в суде.
Ивлева-Йорк — фотограф и политический активист. В 1992 году она получила премию World Press Photo «Фотография года» в категории «Наука и технологии» за серию фотографий Чернобыльской АЭС, сделанных 1 января 1991 года.
Статьи Ивлевой выходили в журнале «Огонек», «Московских новостях», немецком Der Spiegel, французском Le Figaro, британском The Guardian, американском The New York Times и других изданиях.
Минюст внес Ивлеву-Йорк в список иностранных агентов в декабре 2024 года. В качестве причин в ведомстве назвали то обстоятельство, что она призывала оказывать финансовую поддержку Вооруженным силам Украины и выступала против СВО.