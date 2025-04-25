«Оседлал как лошадь»: школьный учитель в Самарканде напал на ребёнка

На кадрах видно, как учитель в ярости набрасывается на ученика, а затем в буквальном смысле слова запрыгивает на него сверху, как будто оседлав «лошадь». Видео вызвало шквал возмущения и обеспокоенности среди пользователей.
Как сообщили в офисе Детского омбудсмена, инцидент произошёл 21 апреля во время урока химии в 7-м классе общеобразовательной школы № 35 города Самарканда.
По предварительным данным, учитель опоздал на занятие и, заметив, по его мнению, «мешающего» ученика, в раздражении устроил скандал и физически напал на школьника. Он заявил, что собирается отвести ребёнка к директору, но в процессе начал применять к нему физическое давление.
После появления видео и служебной проверки, 23 апреля администрация школы расторгла трудовой договор с преподавателем, сославшись на его поведение, противоречащее профессиональным обязанностям педагога.
По факту произошедшего районное управление внутренних дел начало доследственную проверку. Детский омбудсмен взял дело под личный контроль.