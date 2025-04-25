Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Оседлал как лошадь»: школьный учитель в Самарканде напал на ребёнка

Vaib.uz (Узбекистан. 25 апреля). Сегодня в социальных сетях распространилось тревожное видео, снятое в одной из школ Самарканда.

На кадрах видно, как учитель в ярости набрасывается на ученика, а затем в буквальном смысле слова запрыгивает на него сверху, как будто оседлав «лошадь». Видео вызвало шквал возмущения и обеспокоенности среди пользователей.

Как сообщили в офисе Детского омбудсмена, инцидент произошёл 21 апреля во время урока химии в 7-м классе общеобразовательной школы № 35 города Самарканда.

По предварительным данным, учитель опоздал на занятие и, заметив, по его мнению, «мешающего» ученика, в раздражении устроил скандал и физически напал на школьника. Он заявил, что собирается отвести ребёнка к директору, но в процессе начал применять к нему физическое давление.

После появления видео и служебной проверки, 23 апреля администрация школы расторгла трудовой договор с преподавателем, сославшись на его поведение, противоречащее профессиональным обязанностям педагога.

По факту произошедшего районное управление внутренних дел начало доследственную проверку. Детский омбудсмен взял дело под личный контроль.