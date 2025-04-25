«Оседлал как лошадь»: школьный учитель в Самарканде напал на ребёнка

По предварительным данным, учитель опоздал на занятие и, заметив, по его мнению, «мешающего» ученика, в раздражении устроил скандал и физически напал на школьника. Он заявил, что собирается отвести ребёнка к директору, но в процессе начал применять к нему физическое давление.