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На фиолетовой ветке метро в Москве прервали движение поездов

Мера связана с человеком на путях.

Источник: Михаил Солунин/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена прервано из-за человека на путях. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения от станции “Спартак” до “Баррикадной”. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.

Ранее на северо-западном участке данной линии были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях.