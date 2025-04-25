На фиолетовой ветке метро в Москве прервали движение поездов

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена прервано из-за человека на путях. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения от станции “Спартак” до “Баррикадной”. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.
Ранее на северо-западном участке данной линии были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях.