В Башкирии мужчины похитили детей и избили их

Как сообщили в республиканской прокуратуре, в апреле 2024 года вечером в селе Иглино возникла ссора между мужчиной, его сыновьями, включая 17-летнего подростка, и компанией молодых людей. В ходе конфликта семеро пострадавших, среди которых было четверо подростков, были избиты. У находившейся на месте девушки иглинцы отобрали и разбили мобильный телефон, поскольку подозревали, что она снимает происходящее.