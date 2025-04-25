В Башкирии мужчины похитили детей и избили их

В Иглинском районе Башкирии трое мужчин в возрасте от 18 до 48 лет предстанут перед судом. Их обвиняют в нападении на подростков и похищении детей.
Как сообщили в республиканской прокуратуре, в апреле 2024 года вечером в селе Иглино возникла ссора между мужчиной, его сыновьями, включая 17-летнего подростка, и компанией молодых людей. В ходе конфликта семеро пострадавших, среди которых было четверо подростков, были избиты. У находившейся на месте девушки иглинцы отобрали и разбили мобильный телефон, поскольку подозревали, что она снимает происходящее.
Затем нападавшие силой увезли двоих подростков на центральную площадь и стали избивать. Позже к обвиняемым присоединился еще один знакомый.
— По распоряжению отца несовершеннолетний сын привез на площадь еще троих подростков, которые также были избиты, — добавили в прокуратуре.
Подсудимые отказались признавать свою вину. Уголовное дело направлено в Иглинский межрайонный суд для дальнейшего разбирательства.
— Что касается отца семейства, материалы, связанные с его действиями, выделены в отдельное производство, — пояснили в прокуратуре Башкирии.
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