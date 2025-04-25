Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии мужчины похитили детей и избили их

Жители Башкирии обвиняются в нападении на несовершеннолетних и их похищении.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии трое мужчин в возрасте от 18 до 48 лет предстанут перед судом. Их обвиняют в нападении на подростков и похищении детей.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, в апреле 2024 года вечером в селе Иглино возникла ссора между мужчиной, его сыновьями, включая 17-летнего подростка, и компанией молодых людей. В ходе конфликта семеро пострадавших, среди которых было четверо подростков, были избиты. У находившейся на месте девушки иглинцы отобрали и разбили мобильный телефон, поскольку подозревали, что она снимает происходящее.

Затем нападавшие силой увезли двоих подростков на центральную площадь и стали избивать. Позже к обвиняемым присоединился еще один знакомый.

— По распоряжению отца несовершеннолетний сын привез на площадь еще троих подростков, которые также были избиты, — добавили в прокуратуре.

Подсудимые отказались признавать свою вину. Уголовное дело направлено в Иглинский межрайонный суд для дальнейшего разбирательства.

— Что касается отца семейства, материалы, связанные с его действиями, выделены в отдельное производство, — пояснили в прокуратуре Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.