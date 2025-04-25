Белорусские силовики задержали участников преступной схемы «Алло, мама, я попал в ДТП!»

В ведомстве заметили, что в показаниях каждый из них пытался себя выгородить, ссылался на неосведомленность о происходящем преступлении. Было установлено, что у молодых людей имелась возможность своевременно про все сообщить в милицию, так как около дома пенсионерки был наряд милиции. Однако вместо благоразумного поступка, они решили выждать, пока наряд уедет, и забрать деньги.