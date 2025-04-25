Белорусские силовики задержали участников преступной схемы «Алло, мама, я попал в ДТП!»

Белорусские силовики задержали мошенников по схеме «Алло, мама, я попал в ДТП!» Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Из материалов уголовного дела следует, что в конце марта 2025 года 19-летний парень из Брестской области обновлял новостную ленту в соцсети и заметил предложение, связанное с быстрым заработком. Молодого человека привлекла цифра потенциального вознаграждения — 6000 рублей в день. Он на вакансию откликнулся, начал переписываться с работодателем.
Сообщается, что суть подработки заключалась в простом алгоритме действий: забирать посылки по адресам, передавать таким же курьерам. Молодому человеку предложили поработать в Минске, так как спрос на указанные заказы был именно в столице. Координатор со своей стороны обязался оплатить дорогу, аренду жилья на первое время.
«Молодой человек ответил согласием и взял за компанию друга», — говорится в сообщении.
В СК отметили, что первый «рабочий день» наступил 15 апреля, когда молодому человеку написали конкретный адрес. Так, перед поездкой в Центральный район его строго проинструктировали: нужно представиться чужим именем, забрать пакет, не задавая вопросов, спрятаться в укромном месте, чтобы пересчитать деньги и про каждое действие ставить в известность куратора.
«Незнакомец из мессенджера попросил сделать подчиненного фото с паспортом и пригрозил юноше расправой в случае, если он вдруг решит отойти от алгоритма или забрать посылку себе», — уточнили в ведомстве.
Говорится, что пока товарищи ехали на адрес, в одной из минских квартир разыгралась настоящая трагедия. На телефон 76-летней женщины поступил звонок якобы от ее дочери, которая попала в серьезную аварию. Водитель, который чудом не сбил ее, в реанимации и девушке грозить уголовная ответственность. Однако из ситуации можно выйти, заплатив 40 000 долларов на лечение пострадавшей стороне.
Пенсионерка собрала сбережения, которые копила на протяжении долгих лет. Речь идет про 26 000 долларов, более семи тысяч евро, 15 000 белорусских рублей. Она согласилась передать деньги в счет компенсации за несчастный случай.
«Якобы дочь попросила маму упаковать финансы и собрать вещи первой необходимости в больницу. Кроме того, она сообщила, что посылку в скором времени заберет курьер», — отметили в СК.
В ведомстве добавили, что в назначенное время молодые люди приехали на заказ в центр Минска, получили от пожилой женщины пакет. Увидев содержимое — испугались. Они поняли, что стали звеньями преступной мошеннической схемы, когда держали в руках наличные деньги и вещи. Однако задание они решили выполнить: деньги пересчитали, сфотографировали, отчитались куратору. Они получили приличный процент, который быстро развеял все сомнения о незаконности подработки.
Сказано, что после этого они запаковали оставшиеся деньги в коробку для обуви, передали курьеру службы доставки. После этого фигуранты поехали тратить вознаграждение в ТЦ. В тот же день их задержала милиция.
Во время допроса у следователей их ожидало новое знакомство с еще одной участницей преступной схемы. Выяснилось, что девушка, как и молодые люди, согласилась на подработку посыльной за вознаграждение по просьбе своего молодого человека.
«Вечером она получила координаты, откуда ей нужно было забрать посылку, после чего передать ее криптовалютчику. Так и произошло. Свою роль жительница столицы исполнила быстро. Потратить заработанное не успела», — уточнили в Следственном комитете.
В пресс-службе обратили внимание, что, работая со следствием, члены преступной группы рассказывали свои версии случившегося. Так, молодых людей из Брестской области погубило желание быстро и много заработать. Они оба понимали, что ввязались в незаконную деятельность, однако, увидев наличные, не отказались исполнять поручения со стороны куратора.
В ведомстве заметили, что в показаниях каждый из них пытался себя выгородить, ссылался на неосведомленность о происходящем преступлении. Было установлено, что у молодых людей имелась возможность своевременно про все сообщить в милицию, так как около дома пенсионерки был наряд милиции. Однако вместо благоразумного поступка, они решили выждать, пока наряд уедет, и забрать деньги.
Кроме того, следующим звеном оказалась девушка-курьер. Выяснилось, что фигурантке было известно о том, что друзья парка уже давно работают в мошеннических колл-центрах за рубежом, но она все равно решилась помочь.
«Что касается криптовалютчика, то он единственный, кто поддерживал общение с кураторами. Следователями наложен арест на электронные денежные средства, хранящиеся на его криптокошельке общей суммой более $130 тысяч», — подчеркнули в пресс-службе СК.
Сказано, что следователи провели очные ставки, допросы участников преступной схемы «Алло, мама, я попал в ДТП!» и потерпевшей. Во время обысков были изъяты мобильные телефоны фигурантов, в которых сохранилась переписка с «работодателем». Отмечается, что курьерам из Брестской области было предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается.
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