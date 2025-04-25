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На 13 автобусных маршрутах в Уфе подорожает проезд

В Уфе на маршрутах частных автобусов подорожает проезд.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы сообщает, что индивидуальный предприниматель Ф. Ф. Батыров, занимающийся частными автобусными перевозками, объявил о повышении тарифов на ряде маршрутов. Повышение цен коснется 13 рейсов.

С 26 мая плата за проезд составит 45 рублей независимо от способа оплаты — наличными, банковской картой или транспортной картой «Алга». Изменения коснутся следующих направлений:

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