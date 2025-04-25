Стало известно, из-за кого в Молдове женщина ни за что отсидела 14 лет: Настоящим убийцей её 10-месячного ребёнка оказался родной брат Георгия Которобая, который замучил беременную девушку из Оргеева

В Молдове женщина, осуждённая за убийство собственного ребёнка, была оправдана спустя 14 лет. Прокуратура Республики Молдова сообщила о передаче в суд уголовного дела об убийстве 10-месячного ребёнка, совершённого в феврале 2010 года в Теленештском районе.
Стало известно, что настоящим убийцей оказался родной брат маньяка Которобая, который похитил, изнасиловал и замучил до смерти беременную девушку в Оргееве.
Последнего приговорили к пожизненному сроку.
Алексей Которобай, брат бывшего полицейского Георге Которобая, приговоренного к пожизненному заключению за убийство беременной Аны-Марии Гужи, осужден по обвинению в убийстве десятимесячного ребенка и изнасиловании его матери. Трагедия произошла 15 лет назад в Теленештах.
В связи с появлением новых доказательств дело, закрытое в 2011, было пересмотрено.
Ранее мать ребенка была осуждена за отказ от него. После пересмотра, случившегося 31 января, суд вынес оправдательный приговор, постановив, что данное преступление не было совершено подсудимой.
По словам правоохранителей, были выявлены ключевые факты и доказательства, которые ранее не были известны органам прокуратуры.
Генпрокуратура самостоятельно возбудила дело после журналистского расследования, проведенного в апреле 2024 года. Тогда бабушка погибшего ребенка заявила прессе, что Алексей Которобай является предполагаемым убийцей ребенка, и сообщила, что ей и ее дочери угрожала его семья, и из-за страха они бежали из Республики Молдова.
В феврале 2025 года Алексей Которобай был арестован и заключен под стражу.
Согласно заключению судебной экспертизы, приведенному в приговоре суда, причиной смерти ребенка стал синдром детского сотрясения, а травмы были получены «в результате того, что его трясли неустановленные лица».
Прямо семейка Аддамс молдавского розлива.
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