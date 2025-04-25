Кто-то снимал на телефон, кто-то пытался помочь: Ростовчане сообщили об отце, который унижал и бил сына прямо на улице

Свидетели инцидента говорят, что мужчина начал кричать на мальчика из-за того, что тот задержался на час. Затем в ход пошла физическая сила. Окружающие записали происходящее на видео и выложили в интернет. Судя по записям в соцсетях, были и те, кто попытался помочь подростку.