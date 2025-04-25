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Кто-то снимал на телефон, кто-то пытался помочь: Ростовчане сообщили об отце, который унижал и бил сына прямо на улице

Полиция проверит сообщения об конфликте отца и сына в Чкаловском районе Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Жители Чкаловского микрорайона рассказали о вопиющем происшествии. По словам очевидцев, мужчина бил и унижал своего сына прямо на улице.

Свидетели инцидента говорят, что мужчина начал кричать на мальчика из-за того, что тот задержался на час. Затем в ход пошла физическая сила. Окружающие записали происходящее на видео и выложили в интернет. Судя по записям в соцсетях, были и те, кто попытался помочь подростку.

— Жуткий случай на Чкаловском. Если бы не мужчины, которые остановились помочь, ребёнка уже могло бы не быть в живых. Надеюсь, органы опеки обратят на это внимание и повлияют на судьбу мальчика, — написал автор поста.

Другой очевидец отметил, что на автомобиле отца, вероятно, были номера другого региона. Какого именно — свидетель не уточнил.

Публикация вызвала живой отклик у ростовчан. Пользователи выражают сочувствие подростку. Поведение мужчины спровоцировало волну возмущения.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что полиция начала проверку. По ее итогам будет принято решение в соответствии с законодательством.

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