Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жилым аварийным памятником в Уфе

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с неисполнением решения о расселении аварийного дома-памятника архитектуры в Уфе. Речь идет о здании 1917 года постройки, которое должно было быть расселено еще пять лет назад.
По словам уфимцев, многоквартирный дом на улице Зенцова, имеющий статус объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сергеева», был признан аварийным еще в 2018 году. На тот момент в здании уже наблюдались значительные разрушения несущих конструкций, стен и кровли.
В пресс-службе СК уточнили, что в марте 2019 года суд обязал местные власти расселить жильцов в течение полугода, однако до сих пор это решение не исполнено. Несмотря на многочисленные жалобы граждан, подходящего жилья им так и не предоставили.
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