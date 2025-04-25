Авария произошла на Профсоюзной улице

«На ул. Профсоюзная (в районе д. 20/9) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в районе ДТП не затруднено.
Авария произошла на ул. Профсоюзная. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На ул. Профсоюзная (в районе д. 20/9) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в районе ДТП не затруднено.