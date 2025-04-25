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Экс-главу района Ивановской области арестовали по делу о превышении полномочий

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд города Иваново отправил под стражу на два месяца бывшего главу Заволжского района Ивановской области Анатолия Молодова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

Источник: РИА "Новости"

«Прокуратура Ивановской области поддержала ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему главе Заволжского муниципального района Анатолию Молодову. Фрунзенский районный суд города Иваново ходатайство удовлетворил, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — говорится в сообщении.

Молодов обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2024 году, являясь главой района, он обеспечил аффилированным коммерческим организациям заключение договора субподряда на сумму более 20 млн рублей при исполнении муниципального контракта на ликвидацию объектов размещения химических отходов, расположенных в Заволжске.