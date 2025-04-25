Экс-главу района Ивановской области арестовали по делу о превышении полномочий

«Прокуратура Ивановской области поддержала ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему главе Заволжского муниципального района Анатолию Молодову. Фрунзенский районный суд города Иваново ходатайство удовлетворил, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — говорится в сообщении.
Молодов обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2024 году, являясь главой района, он обеспечил аффилированным коммерческим организациям заключение договора субподряда на сумму более 20 млн рублей при исполнении муниципального контракта на ликвидацию объектов размещения химических отходов, расположенных в Заволжске.