В Дагестане восстановили электроснабжение четырех населенных пунктов

С 15 по 17 апреля на территории Дагестана прошли проливные дожди, в горных районах выпал обильный снегопад. Из-за последствий непогоды был введен режим ЧС на территории Сулейман-Стальского и Магарамкентского районов. В некоторых горных селах выпал снег до 1 м, что привело к нарушению дорожного сообщения, повреждению ЛЭП и опор, было полностью прекращено электроснабжение и отключена интернет-связь.