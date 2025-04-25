В Дагестане восстановили электроснабжение четырех населенных пунктов

«Специалисты “Россети Северный Кавказ”, направленные в республику для устранения последствий непогоды в отдаленных и труднодоступных селах, вернули свет в дома жителей сел Ашар, Штул, Кутул и Гдынк», — говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты ввели в работу 27 линий электропередачи: восстановили и заменили 179 опор, 537 изоляторов, 10 км провода, также предстоит восстановить 33 поврежденные опоры.
С 15 по 17 апреля на территории Дагестана прошли проливные дожди, в горных районах выпал обильный снегопад. Из-за последствий непогоды был введен режим ЧС на территории Сулейман-Стальского и Магарамкентского районов. В некоторых горных селах выпал снег до 1 м, что привело к нарушению дорожного сообщения, повреждению ЛЭП и опор, было полностью прекращено электроснабжение и отключена интернет-связь.
В Telegram-канале филиала «Дагэнерго» сообщается, что пять резервных источников снабжения электроэнергией доставлены в Ахтынский район Дагестана из Ингушетии и Северной Осетии. Специалисты ведут установку дизель-генераторов для обеспечения электроэнергией жителей отдаленных и труднодоступных сел Хнов, Гдым и Фий по временной схеме.
Завершить работы энергетики планируют до 28 апреля 2025 года.