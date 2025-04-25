Белоусов обратился к бойцам ВС РФ по поводу их успехов под Курском

Белоусов лично наградил отличившихся в ходе выполнения боевых задач бойцов.
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Курск», уничтожающую боевиков ВСУ в атакованном российском регионе и высоко оценил результаты работы бойцов ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск “Курск”, где заслушал доклады командования по текущей обстановке и действиях войск по уничтожению противника, вклинившегося на территорию Курской области… Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск на Курском направлении», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале.
Накануне военкоры сообщили о работе ВС РФ в Курской области. Бойцы армии России почти закончили зачистку села Горналь. Главное об СВО на 25 апреля — в материале URA.RU.