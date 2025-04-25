В Волгограде на свалке обнаружили плиты с братской могилы солдат

В Волгограде на свалке в Дзержинском районе города нашли разбитые мемориальные плиты с братской могилы солдат, погибших при Сталинградской битве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области.
Отмечается, что ведомство начало проверку по факту появления в социальных сетях и СМИ сообщений о найденных на свалке мемориальных плит, которые ранее размещались на братской могиле в населенном пункте Октябрьский. В опубликованной информации также сообщалось, что демонтаж плит был произведен два года назад при реконструкции мемориального комплекса.
При этом глава Октябрьского района Андрей Клыков заявил, что найденные плиты никогда не были частью мемориала — обелиски были изготовлены по контракту с ООО «Ренессанс» и имели ненадлежащее качество, поэтому были демонтированы. При этом подрядчик забрал плиты с собой.
Ранее KP.RU сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разрушения воинского мемориала в Крыму.