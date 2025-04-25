В Волгограде на свалке обнаружили плиты с братской могилы солдат

Отмечается, что ведомство начало проверку по факту появления в социальных сетях и СМИ сообщений о найденных на свалке мемориальных плит, которые ранее размещались на братской могиле в населенном пункте Октябрьский. В опубликованной информации также сообщалось, что демонтаж плит был произведен два года назад при реконструкции мемориального комплекса.