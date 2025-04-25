Пожилая жительница Челябинской области более недели ночевала в лесу

«Женщина провела в диком лесу 9 холодных ночей. И выжила. Найти ее удалось сотрудникам аварийно-спасательного подразделения “РМК-Поиск”. Вечером 24 апреля около 20.30 (18.30 мск) группа возвращалась с отработки очередного квадрата по задаче от штаба отрядов “Лиза Алерт” и “Легион-Спас”. На обратном пути ребята чуть ушли с маршрута и случилось невероятное — возле железной дороги они заметили обессилившую Татьяну, быстро доставили ее в город и передали врачам», — говорится в сообщении на странице в соцсети «ВКонтакте».