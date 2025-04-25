Пожилая жительница Челябинской области более недели ночевала в лесу

По данным поисковиков, 69-летняя Татьяна Васильева пропала 15 апреля в лесу вблизи города Верхний Уфалей, на следующий день спасатели Кыштымского отряда поисково-спасательной службы приступили к поискам. Совместно со спасателями работали полицейские, сотрудники «РМК-Поиск», волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт», «Легион-Спас», местные жители.
«Женщина провела в диком лесу 9 холодных ночей. И выжила. Найти ее удалось сотрудникам аварийно-спасательного подразделения “РМК-Поиск”. Вечером 24 апреля около 20.30 (18.30 мск) группа возвращалась с отработки очередного квадрата по задаче от штаба отрядов “Лиза Алерт” и “Легион-Спас”. На обратном пути ребята чуть ушли с маршрута и случилось невероятное — возле железной дороги они заметили обессилившую Татьяну, быстро доставили ее в город и передали врачам», — говорится в сообщении на странице в соцсети «ВКонтакте».
Прочёсывая окрестности, за эти дни спасатели и волонтеры прошли более 3 тысяч километров, осложняющими факторами стали электромагнитная аномалия в районе и минусовые температуры ночью, отмечается в сообщении.
По данным поисково-спасательной службы региона, женщина была найдена в шести километрах от Верхнего Уфалея, выше станции «Иткуль».